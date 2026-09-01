Эксельсиор - Утрехт 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Утрехт, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|5 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 1
|27.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 1
|23.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|30.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 3
|04.02.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 2
|19.11.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Твенте
|6
|13
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|5
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
|8
|Аякс
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|5
|2
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1