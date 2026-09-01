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Эксельсиор - Утрехт 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Эксельсиор
Утрехт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Утрехт, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Утрехт
Утрехт
История личных встреч
26.04.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турЭксельсиор5 : 0Утрехт
24.08.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турУтрехт4 : 1Эксельсиор
27.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турЭксельсиор1 : 1Утрехт
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турУтрехт2 : 2Эксельсиор
25.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турУтрехт1 : 0Эксельсиор
02.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турЭксельсиор0 : 1Утрехт
23.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турУтрехт0 : 0Эксельсиор
30.11.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турЭксельсиор3 : 3Утрехт
04.02.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турЭксельсиор2 : 2Утрехт
19.11.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турУтрехт3 : 1Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Твенте613
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд511
5
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
Виллем II52
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Эксельсиор
100%
Ничья
0%
Утрехт
0%

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