Херенвен - Телстар 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Телстар, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Твенте
|6
|13
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|5
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
|8
|Аякс
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|5
|2
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1