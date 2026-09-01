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Херенвен - Телстар 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
13 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Херенвен
Телстар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Телстар, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Телстар
Велзен
История личных встреч
14.03.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турХеренвен3 : 0Телстар
19.10.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турТелстар2 : 3Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Твенте613
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд511
5
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
Виллем II52
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Херенвен
0%
Ничья
0%
Телстар
0%

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