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ПЕК Зволле - Фейеноорд 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
13 Сентября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Фейеноорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фейеноорд, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Фейеноорд
Роттердам
1НидерландыврЯспер Схенделар
3НидерландызщОливер Артссен
28ДаниязщSimon Graves
24НидерландызщНик Виргевер
2КюрасаозщШерел Флоранус
8ДанияпзTobias Sommer
30Новая ЗеландияпзРайан Томас
11БельгияпзДилан Мбайо
25НидерландыпзТейс Остинг
22НидерландыпзИбраим Сиссоко
10НидерландыпзКун Костонс
1ГерманияврТьярк Эрнст
26НидерландызщДживайро Рид
4ЯпониязщЦюёси Ватанабэ
6НидерландызщДжерри Сен-Жюст
35ИспаниязщМика Мармоль
28МароккопзУссама Таргаллин
8НидерландыпзГиваи Зехиэль
34БельгияпзШарль Ванхаутте
10НидерландыпзЛучано Валенте
27МалинпГауссу Диарра
19ИспаниянпНачо Ферри
Главные тренеры
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
История личных встреч
17.05.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле0 : 2Фейеноорд
06.12.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турФейеноорд6 : 1ПЕК Зволле
25.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турФейеноорд4 : 0ПЕК Зволле
18.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турПЕК Зволле1 : 5Фейеноорд
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд5 : 0ПЕК Зволле
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПЕК Зволле0 : 2Фейеноорд
12.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаФейеноорд3 : 1ПЕК Зволле
13.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 26-й турПЕК Зволле1 : 2Фейеноорд
21.11.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турФейеноорд4 : 0ПЕК Зволле
13.01.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турФейеноорд1 : 0ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Твенте613
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд511
5
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
Виллем II52
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ПЕК Зволле
0%
Ничья
0%
Фейеноорд
0%

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