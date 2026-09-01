ПЕК Зволле - Фейеноорд 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фейеноорд, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|8
|пз
|Tobias Sommer
|30
|пз
|Райан Томас
|11
|пз
|Дилан Мбайо
|25
|пз
|Тейс Остинг
|22
|пз
|Ибраим Сиссоко
|10
|пз
|Кун Костонс
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Лучано Валенте
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|19
|нп
|Начо Ферри
|Джованни ван Бронкхорст
|17.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 2
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|6 : 1
|25.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 5
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 2
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|4 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Твенте
|6
|13
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|5
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
|8
|Аякс
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|5
|2
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1