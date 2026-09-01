ПСВ Эйндховен - Спарта 13 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спарта, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|24
|пз
|Кодаи Сано
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|5
|пз
|Иван Перишич
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|1
|вр
|Майкл Браувер
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Cedric Hatenboer
|7
|пз
|Каспер Терхо
|10
|пз
|Сюнсукэ Мито
|11
|нп
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Milan Zonneveld
|Петер Бош
|Рогьер Мейер
|11.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|6 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 2
|07.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Твенте
|6
|13
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|5
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
|8
|Аякс
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|5
|2
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1