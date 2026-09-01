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ПСВ Эйндховен - Спарта 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
13 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Спарта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спарта, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Спарта
Роттердам
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
6НидерландызщРайан Фламинго
4КюрасаозщАрмандо Обиспо
17БразилиязщМауро Жуниор
24ЯпонияпзКодаи Сано
10АвстрияпзПауль Ваннер
5ХорватияпзИван Перишич
20НидерландыпзГус Тиль
7НидерландыпзРубен ван Боммел
9СШАнпРикардо Пепи
1НидерландыврМайкл Браувер
2НидерландызщLushendry Martes
3СуринамзщМарвин Янг
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5НидерландызщБас Кюйперс
6НидерландыпзЮлиан Бас
8НидерландыпзCedric Hatenboer
7ФинляндияпзКаспер Терхо
10ЯпонияпзСюнсукэ Мито
11НидерландынпМитчелл ван Берген
9НидерландынпMilan Zonneveld
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
11.04.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турСпарта0 : 2ПСВ Эйндховен
09.08.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турПСВ Эйндховен6 : 1Спарта
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта1 : 3ПСВ Эйндховен
05.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПСВ Эйндховен2 : 1Спарта
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПСВ Эйндховен4 : 2Спарта
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турСпарта0 : 4ПСВ Эйндховен
06.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турСпарта0 : 1ПСВ Эйндховен
10.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаСпарта1 : 2ПСВ Эйндховен
07.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турПСВ Эйндховен0 : 0Спарта
27.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турСпарта1 : 2ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Твенте613
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд511
5
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
Виллем II52
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ПСВ Эйндховен
100%
Ничья
0%
Спарта
0%

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