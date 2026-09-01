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Галатасарай - Коджаэлиспор 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
13 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Галатасарай
Коджаэлиспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Коджаэлиспор, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Коджаэлиспор
Измит
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
12.04.2026 Турция — Суперлига 29-й тур Галатасарай1 : 1Коджаэлиспор
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Коджаэлиспор1 : 0Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бешикташ512
2
Лига чемпионов
Галатасарай410
3
Лига Европы
Коджаэлиспор49
4
Лига конференций
Ризеспор59
5 Трабзонспор47
6 Амед47
7 Газиантеп47
8 Аланьяспор47
9 Чорум57
10 Генчлербирлиги47
11 Фенербахче46
12 Касымпаша46
13 Истанбул Башакшехир44
14 Самсунспор54
15 Эрзурумспор54
16
Зона вылета
Эюпспор53
17
Зона вылета
Гёзтепе41
18
Зона вылета
Коньяспор40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Галатасарай
0%
Ничья
0%
Коджаэлиспор
0%

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