Галатасарай - Коджаэлиспор 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Коджаэлиспор, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Окан Бурук
|12.04.2026
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бешикташ
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Коджаэлиспор
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Ризеспор
|5
|9
|5
|Трабзонспор
|4
|7
|6
|Амед
|4
|7
|7
|Газиантеп
|4
|7
|8
|Аланьяспор
|4
|7
|9
|Чорум
|5
|7
|10
|Генчлербирлиги
|4
|7
|11
|Фенербахче
|4
|6
|12
|Касымпаша
|4
|6
|13
|Истанбул Башакшехир
|4
|4
|14
|Самсунспор
|5
|4
|15
|Эрзурумспор
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Гёзтепе
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Коньяспор
|4
|0