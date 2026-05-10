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Днепр М - МЛ Витебск 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Днепр М
МЛ Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - МЛ Витебск, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
10.05.2026 Беларусь — Высшая лига 7-й тур МЛ Витебск5 : 1Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2042
2
Лига конференций
МЛ Витебск1940
3
Лига конференций
Динамо Мн1940
4 Гомель2136
5 Динамо-Брест2134
6 Минск2234
7 Витебск2233
8 Неман2031
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2223
13 Белшина2118
14
Стыковая зона
БАТЭ2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Днепр М
0%
Ничья
0%
МЛ Витебск
0%

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