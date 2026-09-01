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БАТЭ - Нафтан 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
13 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
БАТЭ
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Нафтан, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Нафтан
Новополоцк
Главные тренеры
Беларусь Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
10.05.2026 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 0БАТЭ
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур БАТЭ5 : 0Нафтан
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан3 : 4 ДВБАТЭ
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Нафтан2 : 2БАТЭ
10.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1Нафтан
30.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 0БАТЭ
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Нафтан0 : 7БАТЭ
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2Нафтан
28.10.2017 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ1 : 1Нафтан
16.06.2017 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 3БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2042
2
Лига конференций
МЛ Витебск1940
3
Лига конференций
Динамо Мн1940
4 Гомель2136
5 Динамо-Брест2134
6 Минск2234
7 Витебск2233
8 Неман2031
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2223
13 Белшина2118
14
Стыковая зона
БАТЭ2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
0 голосов болельщиков
БАТЭ
0%
Ничья
0%
Нафтан
0%

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