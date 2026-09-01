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Динамо Мн - Динамо-Брест 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
13 Сентября 2026 года в 20:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Динамо Мн
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Динамо-Брест, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 20:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
10.05.2026 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 2Динамо Мн
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 2Динамо Мн
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Динамо Мн5 : 0Динамо-Брест
07.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест1 : 1Динамо Мн
04.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Динамо Мн1 : 0Динамо-Брест
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 3Динамо Мн
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1Динамо-Брест
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн0 : 0Динамо-Брест
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест1 : 3Динамо Мн
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2042
2
Лига конференций
МЛ Витебск1940
3
Лига конференций
Динамо Мн1940
4 Гомель2136
5 Динамо-Брест2134
6 Минск2234
7 Витебск2233
8 Неман2031
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2125
11 Барановичи2225
12 Арсенал Дз2223
13 Белшина2118
14
Стыковая зона
БАТЭ2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо Мн
0%
Ничья
100%
Динамо-Брест
0%

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