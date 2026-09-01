Динамо Мн - Динамо-Брест 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Динамо-Брест, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 20:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 2
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|5 : 0
|07.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|04.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|06.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 3
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|20
|42
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|19
|40
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|19
|40
|4
|Гомель
|21
|36
|5
|Динамо-Брест
|21
|34
|6
|Минск
|22
|34
|7
|Витебск
|22
|33
|8
|Неман
|20
|31
|9
|Торпедо-БелАЗ
|20
|27
|10
|Славия-Мозырь
|21
|25
|11
|Барановичи
|22
|25
|12
|Арсенал Дз
|22
|23
|13
|Белшина
|21
|18
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|21
|15
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|21
|10