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Сантос - Крузейро 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 03:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 27-й тур
Сантос
Крузейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Крузейро, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сантос
Сантус
Крузейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
22.03.2026 Бразилия — Серия А 8-й тур Крузейро0 : 0Сантос
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Сантос3 : 0Крузейро
11.08.2025 Бразилия — Серия А 19-й тур Крузейро1 : 2Сантос
15.09.2023 Бразилия - Серия А 23-й тур Сантос0 : 3Крузейро
06.05.2023 Бразилия - Серия А 4-й тур Крузейро2 : 1Сантос
24.11.2019 Бразилия - Серия А 34-й тур Сантос4 : 1Крузейро
18.08.2019 Бразилия - Серия А 15-й тур Крузейро2 : 0Сантос
24.09.2018 Бразилия - Серия А 26-й тур Крузейро2 : 1Сантос
27.05.2018 Бразилия - Серия А 7-й тур Сантос0 : 1Крузейро
28.08.2017 Бразилия - Серия А 22-й тур Крузейро1 : 1Сантос
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2654
2 Палмейрас2653
3 Атлетико Паранаэнсе2746
4 Флуминенсе2645
5 Баия2643
6 Крузейро2642
7 Коритиба2738
8 Атлетико Минейро2536
9 Ред Булл Брагантино2535
10 Сан-Паулу2533
11 Витория2632
12 Коринтианс2632
13 Сантос2532
14 Ботафого2531
15 Гремио2528
16 Мирасол2628
17
Зона вылета
Васко да Гама2525
18
Зона вылета
Интернасьонал2625
19
Зона вылета
Ремо2623
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2517
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Сантос
50%
Ничья
50%
Крузейро
0%

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