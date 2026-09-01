Сантос - Крузейро 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Крузейро, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Пабло Войвода
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|22.03.2026
|Бразилия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|11.08.2025
|Бразилия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|15.09.2023
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|06.05.2023
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|24.11.2019
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|4 : 1
|18.08.2019
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|2 : 0
|24.09.2018
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|27.05.2018
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|28.08.2017
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|26
|54
|2
|Палмейрас
|26
|53
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|46
|4
|Флуминенсе
|26
|45
|5
|Баия
|26
|43
|6
|Крузейро
|26
|42
|7
|Коритиба
|27
|38
|8
|Атлетико Минейро
|25
|36
|9
|Ред Булл Брагантино
|25
|35
|10
|Сан-Паулу
|25
|33
|11
|Витория
|26
|32
|12
|Коринтианс
|26
|32
|13
|Сантос
|25
|32
|14
|Ботафого
|25
|31
|15
|Гремио
|25
|28
|16
|Мирасол
|26
|28
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|26
|25
| 19
Зона вылета
|Ремо
|26
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|25
|17