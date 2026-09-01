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Хайденхайм - Хольштайн 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
13 Сентября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Хайденхайм
Хольштайн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хольштайн, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Хайденхайм3 : 1Хольштайн
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Хольштайн1 : 0Хайденхайм
23.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Хайденхайм3 : 0Хольштайн
16.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Хольштайн3 : 1Хайденхайм
23.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Хольштайн1 : 1Хайденхайм
21.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Хайденхайм2 : 1Хольштайн
06.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Хайденхайм1 : 0Хольштайн
21.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Хольштайн2 : 2Хайденхайм
22.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Хольштайн0 : 1Хайденхайм
14.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Хайденхайм3 : 0Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нюрнберг513
2
Повышение
Герта412
3
Плей-офф за повышение
Магдебург59
4 Хайденхайм49
5 Вольфсбург48
6 Кайзерслаутерн58
7 Бохум57
8 Оснабрюк46
9 Гройтер Фюрт55
10 Карлсруэ45
11 Айнтрахт Б54
12 Энерги44
13 Арминия54
14 Ганновер-9654
15 Дармштадт 9854
16
Стыковая зона
Динамо Др54
17
Зона вылета
Санкт-Паули43
18
Зона вылета
Хольштайн43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хайденхайм
0%
Ничья
0%
Хольштайн
0%

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