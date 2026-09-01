Хайденхайм - Хольштайн 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хольштайн, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франк Шмидт
|Тим Вальтер
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|16.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|22.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|14.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нюрнберг
|5
|13
| 2
Повышение
|Герта
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|5
|9
|4
|Хайденхайм
|4
|9
|5
|Вольфсбург
|4
|8
|6
|Кайзерслаутерн
|5
|8
|7
|Бохум
|5
|7
|8
|Оснабрюк
|4
|6
|9
|Гройтер Фюрт
|5
|5
|10
|Карлсруэ
|4
|5
|11
|Айнтрахт Б
|5
|4
|12
|Энерги
|4
|4
|13
|Арминия
|5
|4
|14
|Ганновер-96
|5
|4
|15
|Дармштадт 98
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|3