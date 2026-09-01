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Иртыш П - Окжетпес 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур
Иртыш П
Окжетпес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иртыш П - Окжетпес, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иртыш П
Павлодар
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
12.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Окжетпес2 : 1Иртыш П
21.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 27-й тур Окжетпес1 : 0Иртыш П
06.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Иртыш П2 : 1Окжетпес
27.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Окжетпес1 : 0Иртыш П
28.10.2017 Казахстан - Премьер-лига 32-й тур Окжетпес1 : 2Иртыш П
03.06.2017 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Иртыш П0 : 0Окжетпес
08.04.2017 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Окжетпес0 : 2Иртыш П
25.09.2016 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Окжетпес1 : 4Иртыш П
20.08.2016 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Иртыш П0 : 2Окжетпес
24.07.2016 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Окжетпес0 : 2Иртыш П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2558
2
Лига конференций
Кайрат2457
3
Лига конференций
Астана2445
4 Окжетпес2442
5 Актобе2541
6 Елимай2435
7 Женис2532
8 Тобол2431
9 Улытау2431
10 Каспий2526
11 Кызыл-Жар2524
12 Атырау2423
13 Кайсар2523
14 Жетысу2522
15
Зона вылета
Иртыш П2320
16
Зона вылета
Алтай2420
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Иртыш П
0%
Ничья
0%
Окжетпес
0%

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