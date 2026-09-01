Улытау - Алтай 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иртыш П - Окжетпес, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12.04.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|25
|58
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|24
|57
| 3
Лига конференций
|Астана
|24
|45
|4
|Окжетпес
|24
|42
|5
|Актобе
|25
|41
|6
|Елимай
|24
|35
|7
|Женис
|25
|32
|8
|Тобол
|24
|31
|9
|Улытау
|24
|31
|10
|Каспий
|25
|26
|11
|Кызыл-Жар
|25
|24
|12
|Атырау
|24
|23
|13
|Кайсар
|25
|23
|14
|Жетысу
|25
|22
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|23
|20
| 16
Зона вылета
|Алтай
|24
|20