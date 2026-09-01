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Висла Плоцк - Краковия 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2026 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Висла Плоцк
Краковия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Краковия, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Краковия
Краков
История личных встреч
14.03.2026 Польша — Экстракласса 25-й тур Краковия1 : 2Висла Плоцк
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Висла Плоцк0 : 0Краковия
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Краковия3 : 0Висла Плоцк
11.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Висла Плоцк1 : 0Краковия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Краковия3 : 0Висла Плоцк
28.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Висла Плоцк2 : 1Краковия
21.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия1 : 0Висла Плоцк
27.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк0 : 1Краковия
14.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Краковия1 : 1Висла Плоцк
09.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Висла Плоцк0 : 0Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П616
2
Лига чемпионов
Легия715
3
Лига Европы
Гурник З615
4
Лига конференций
Висла Кр814
5 Ягеллония712
6 Корона712
7 Пяст710
8 Погонь69
9 Заглембе Л69
10 ГКС Катовице69
11 Радомяк78
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск86
15 Мотор85
16
Зона вылета
Висла Плоцк65
17
Зона вылета
Вечиста Краков64
18
Зона вылета
Ракув73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Плоцк
0%
Ничья
0%
Краковия
0%

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