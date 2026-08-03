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Погонь - Вечиста Краков 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
13 Сентября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Погонь
Вечиста Краков

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Вечиста Краков, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Вечиста Краков
Краков
Главные тренеры
Польша Казимеж Москаль
История личных встреч
07.09.2026 Польша — Экстракласса 7-й тур Погонь1 : 1
29.08.2026 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Погонь
23.08.2026 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь2 : 2
08.08.2026 Польша — Экстракласса 3-й тур Погонь3 : 1Вечиста Краков
03.08.2026 Польша — Экстракласса 2-й тур 0 : 2Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П616
2
Лига чемпионов
Легия715
3
Лига Европы
Гурник З615
4
Лига конференций
Висла Кр814
5 Ягеллония712
6 Корона712
7 Пяст710
8 Погонь69
9 Заглембе Л69
10 ГКС Катовице69
11 Радомяк78
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск86
15 Мотор85
16
Зона вылета
Висла Плоцк65
17
Зона вылета
Вечиста Краков64
18
Зона вылета
Ракув73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Погонь
0%
Ничья
0%
Вечиста Краков
0%

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