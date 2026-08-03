Погонь - Вечиста Краков 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Вечиста Краков, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Казимеж Москаль
|07.09.2026
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2026
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|23.08.2026
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 2
|08.08.2026
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 1
|03.08.2026
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|7
|15
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|6
|15
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|8
|14
|5
|Ягеллония
|7
|12
|6
|Корона
|7
|12
|7
|Пяст
|7
|10
|8
|Погонь
|6
|9
|9
|Заглембе Л
|6
|9
|10
|ГКС Катовице
|6
|9
|11
|Радомяк
|7
|8
|12
|Краковия
|7
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Шлёнск
|8
|6
|15
|Мотор
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Ракув
|7
|3