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Легия - Видзев 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
13 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Легия
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Видзев, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
01.05.2026 Польша — Экстракласса 31-й тур Легия1 : 0Видзев
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Видзев1 : 1Легия
15.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Видзев0 : 2Легия
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Легия2 : 1Видзев
10.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Видзев1 : 0Легия
03.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Легия3 : 1Видзев
24.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Легия2 : 2Видзев
12.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Видзев1 : 2Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П616
2
Лига чемпионов
Легия715
3
Лига Европы
Гурник З615
4
Лига конференций
Висла Кр814
5 Ягеллония712
6 Корона712
7 Пяст710
8 Погонь69
9 Заглембе Л69
10 ГКС Катовице69
11 Радомяк78
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск86
15 Мотор85
16
Зона вылета
Висла Плоцк65
17
Зона вылета
Вечиста Краков64
18
Зона вылета
Ракув73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Легия
0%
Ничья
0%
Видзев
0%

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