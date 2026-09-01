Рейнджерс - Селтик 13 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дерек Макиннс
|10.05.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 1
|08.03.2026
|Кубок Шотландии
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|01.03.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 29-й тур
|2 : 2
|03.01.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|31.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 0
|04.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|2 : 3
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
| Килмарнок
Эйр Юнайтед
|3 : 2
| Данфермлайн
Росс Каунти
|1 : 2
| Абердин
Данди
|3 : 0
| Данди Юнайтед
Селтик
|0 : 4
| Хайберниан
Партик Тисл
|1 : 0
| Стенхаусмюир
Мазервелл
|1 : 0 ДВ
| Хартс
Инвернесс Каледониан
|6 : 2
| Рейнджерс
Сент-Миррен
|5 : 1
| Стенхаусмюир
Хартс
|0 : 3
| Росс Каунти
Хайберниан
|0 : 3
| Килмарнок
Абердин
|12.09
| Рейнджерс
Селтик
|13.09