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Рейнджерс - Селтик 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
13 Сентября 2026 года в 14:00 (+03:00). Шотландия — Кубок лиги, 1/4 финала
Рейнджерс
Селтик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
Шотландия Дерек Макиннс
История личных встреч
10.05.2026 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик3 : 1Рейнджерс
08.03.2026 Кубок Шотландии 1/4 финала Рейнджерс0 : 0 2 : 4Селтик
01.03.2026 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 29-й тур Рейнджерс2 : 2Селтик
03.01.2026 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик1 : 3Рейнджерс
02.11.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/2 финала Селтик3 : 1 ДВРейнджерс
31.08.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 0Селтик
04.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс1 : 1Селтик
16.03.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Селтик2 : 3Рейнджерс
02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4Рейнджерс
Турнирная таблица
1/8 финала
Килмарнок
Эйр Юнайтед
3 : 2
Данфермлайн
Росс Каунти
1 : 2
Абердин
Данди
3 : 0
Данди Юнайтед
Селтик
0 : 4
Хайберниан
Партик Тисл
1 : 0
Стенхаусмюир
Мазервелл
1 : 0 ДВ
Хартс
Инвернесс Каледониан
6 : 2
Рейнджерс
Сент-Миррен
5 : 1
1/4 финала
Стенхаусмюир
Хартс
0 : 3
Росс Каунти
Хайберниан
0 : 3
Килмарнок
Абердин
12.09
Рейнджерс
Селтик
13.09
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Рейнджерс
0%
Ничья
50%
Селтик
50%

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