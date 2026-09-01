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Гран-при Испании 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 14

Арена: Мадринг (Мадрид, Испания)
Этап 14, Мадрид, Испания. Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Ландо Норрис McLaren
2 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
5 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
6 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
7 Австралия Оскар Пиастри McLaren
8 Новая Зеландия Лиам Лоусон Red Bull
9 Аргентина Франко Колапинто Alpine
10 Великобритания Арвид Линдблад Racing Bulls
11 Германия Нико Хюлькенберг Audi
12 Бразилия Габриэл Бортолето Audi
13 Франция Эстебан Окон Haas
14 Франция Пьер Гасли Alpine
15 Япония Юки Цунода Racing Bulls
16 Таиланд Алекс Албон Williams
17 Испания Карлос Сайнс-мл. Williams
18 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
19 Мексика Серхио Перес Cadillac
20 Финляндия Валттери Боттас Cadillac
21 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
22 Великобритания Оливер Берман Haas

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