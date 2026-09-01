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Эльче - Реал Мадрид 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
15 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Эльче
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Мадрид, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Мадрид
Мадрид
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
3 Израиль зщ Рой Ревиво
23 Испания зщ Виктор Чуст
2 Испания пз Буба Сангаре
5 Аргентина пз Федерико Редондо
47 Испания пз Хави Морсильо
12 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
20 Испания пз Тете Моренте
11 Испания пз Херман Валера
10 Аргентина пз Факундо Буонанотте
14 Испания нп Фер Ниньо
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
4 Испания зщ Дин Хёйсен
17 Испания зщ Марк Кукурелья
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
15 Турция пз Арда Гюлер
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
14.03.2026 Испания — Примера 28-й тур Реал Мадрид4 : 1Эльче
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Эльче2 : 2Реал Мадрид
15.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Реал Мадрид4 : 0Эльче
19.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Эльче0 : 3Реал Мадрид
23.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Реал Мадрид2 : 2Эльче
20.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Эльче1 : 2 ДВРеал Мадрид
30.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Эльче1 : 2Реал Мадрид
13.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Реал Мадрид2 : 1Эльче
30.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Эльче1 : 1Реал Мадрид
22.02.2015 Испания - Примера 24-й тур Эльче0 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Эльче» — «Реал». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид512
3
Лига чемпионов
Атлетико М510
4
Лига чемпионов
Алавес510
5
Лига Европы
Севилья510
6
Лига конференций
Депортиво59
7 Бетис49
8 Эспаньол57
9 Реал Сосьедад67
10 Атлетик Б57
11 Расинг57
12 Осасуна57
13 Леванте55
14 Хетафе55
15 Сельта64
16 Райо Вальекано54
17 Малага53
18
Зона вылета
Вильярреал42
19
Зона вылета
Эльче52
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Эльче
22%
Ничья
0%
Реал Мадрид
78%

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