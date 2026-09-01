Эльче - Реал Мадрид 15 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Мадрид, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|2
|пз
|Буба Сангаре
|5
|пз
|Федерико Редондо
|47
|пз
|Хави Морсильо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|20
|пз
|Тете Моренте
|11
|пз
|Херман Валера
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
|14
|нп
|Фер Ниньо
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|Мартин Ансельми
|Жозе Моуринью
|14.03.2026
|Испания — Примера
|28-й тур
|4 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|15.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 0
|19.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|30.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|22.02.2015
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Севилья
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|5
|9
|7
|Бетис
|4
|9
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Атлетик Б
|5
|7
|11
|Расинг
|5
|7
|12
|Осасуна
|5
|7
|13
|Леванте
|5
|5
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|4
|16
|Райо Вальекано
|5
|4
|17
|Малага
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1