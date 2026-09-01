Фиорентина - Пиза 15 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Пиза, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|Паоло Бьянко
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
| Виченца
Катания
|1 : 1 3 : 4
| Асколи
Потенца
|3 : 1
| Ареццо
ФеральпиСало
|2 : 0
| Беневенто
Равенна
|5 : 3
| Парма
Катания
|2 : 0
| Кальяри
Ареццо
|1 : 0
| Монца
Авеллино
|3 : 0
| Фиорентина
Беневенто
|4 : 1
| Катандзаро
Зюйдтироль
|2 : 2 3 : 4
| Удинезе
Падова
|1 : 0
| Венеция
Модена
|3 : 2
| Торино
Каррарезе
|1 : 0
| Фрозиноне
Юве Стабия
|4 : 1
| Дженоа
Асколи
|4 : 1
| Верона
Виртус Энтелла
|2 : 2 3 : 2
| Лацио
Мантова
|0 : 2
| Пиза
Эмполи
|1 : 1 4 : 3
| Сассуоло
Чезена
|3 : 0
| Кремонезе
Сампдория
|2 : 0
| Палермо
Лечче
|2 : 0
| Парма
Кремонезе
|0 : 2
| Торино
Монца
|0 : 1
| Сассуоло
Фрозиноне
|1 : 1 4 : 3
| Удинезе
Венеция
|2 : 1
| Палермо
Мантова
|5 : 2
| Кальяри
Верона
|1 : 2
| Дженоа
Зюйдтироль
|15.09
| Фиорентина
Пиза
|15.09
| Winner STF 8
Наполи
|02.12
| Удинезе
Аталанта
|02.12
| Ювентус
Сассуоло
|02.12
| Рома
Верона
|02.12
| Кремонезе
Комо
|02.12
| Монца
Милан
|02.12
| Интер М
Winner STF 1
|02.12
| Болонья
Палермо
|02.12
| Winner EF7
Winner EF8
|03.02
| Winner EF5
Winner EF6
|03.02
| Winner EF1
Winner EF2
|03.02
| Winner EF3
Winner EF4
|03.02
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|03.03
|03.03
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|03.03
|03.03
| Winner SF 1
Winner SF 2
|19.05