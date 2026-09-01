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Корона - Гурник З 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
15 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 2-й тур
Корона
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Гурник З, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
18.04.2026 Польша — Экстракласса 29-й тур Гурник З1 : 0Корона
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Корона1 : 1Гурник З
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Гурник З1 : 1Корона
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Корона2 : 4Гурник З
19.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Гурник З3 : 1Корона
12.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Корона0 : 1Гурник З
06.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Гурник З1 : 1Корона
18.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Корона1 : 2Гурник З
19.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Гурник З3 : 2Корона
08.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Корона0 : 0Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З718
2
Лига чемпионов
Легия816
3
Лига Европы
Лех П716
4
Лига конференций
Висла Кр814
5 Пяст813
6 Ягеллония712
7 Погонь712
8 Заглембе Л712
9 Корона712
10 ГКС Катовице79
11 Висла Плоцк78
12 Радомяк88
13 Видзев88
14 Краковия88
15 Шлёнск86
16
Зона вылета
Мотор85
17
Зона вылета
Вечиста Краков74
18
Зона вылета
Ракув73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Корона
0%
Ничья
0%
Гурник З
0%

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