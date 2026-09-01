Корона - Гурник З 15 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Гурник З, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Яцек Зелински
|Михал Гашпарик
|18.04.2026
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 4
|19.02.2024
|Польша - Экстракласса
|21-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|06.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|1 : 2
|19.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 1-й тур
|3 : 2
|08.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|8
|16
| 3
Лига Европы
|Лех П
|7
|16
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|8
|14
|5
|Пяст
|8
|13
|6
|Ягеллония
|7
|12
|7
|Погонь
|7
|12
|8
|Заглембе Л
|7
|12
|9
|Корона
|7
|12
|10
|ГКС Катовице
|7
|9
|11
|Висла Плоцк
|7
|8
|12
|Радомяк
|8
|8
|13
|Видзев
|8
|8
|14
|Краковия
|8
|8
|15
|Шлёнск
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ракув
|7
|3