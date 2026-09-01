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Спартак М - Факел 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
16 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур
Спартак М
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Факел, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
04.05.2025Мир Российская Премьер-лига27-й турФакел0 : 0Спартак М
18.08.2024Мир Российская Премьер-лига5-й турСпартак М3 : 0Факел
10.03.2024Мир Российская Премьер-лига20-й турСпартак М0 : 2Факел
28.10.2023Мир Российская Премьер-лига13-й турФакел2 : 0Спартак М
11.03.2023Мир Российская Премьер-лига19-й турСпартак М3 : 2Факел
19.10.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BФакел1 : 2Спартак М
15.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BСпартак М3 : 0Факел
27.08.2022Мир Российская Премьер-лига7-й турФакел1 : 4Спартак М
18.08.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200122-й турФакел0 : 5Спартак М
05.05.2001Чемпионат России Высший дивизион - 20018-й турСпартак М3 : 0Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Спартак» — «Факел». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар820
2 Спартак М816
3 Динамо М816
4 ЦСКА816
5 Зенит815
6 Динамо Мх812
7 Балтика811
8 Рубин811
9 Ахмат810
10 Крылья Советов810
11 Оренбург88
12 Ростов88
13
Стыковая зона
Локомотив М86
14
Стыковая зона
Акрон85
15
Зона вылета
Родина84
16
Зона вылета
Факел83
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Спартак М
100%
Ничья
0%
Факел
0%

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