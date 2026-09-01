23:21 ()
Свернуть список

Родина - Рубин 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Родина (Москва, Россия), вместимость: 5100
16 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур
Родина
Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Рубин, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Родина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
ИспанияХуан Диас
ИспанияФранк Артига
История личных встреч
04.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турРодина5 : 0Рубин
22.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Рубин1 : 4Родина
03.06.2023Россия — Мелбет Первая лига34-й турРодина0 : 0Рубин
17.07.2022Россия — Мелбет Первая лига1-й турРубин2 : 0Родина
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Родина» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар820
2 Спартак М816
3 Динамо М816
4 ЦСКА816
5 Зенит815
6 Динамо Мх812
7 Балтика811
8 Рубин811
9 Ахмат810
10 Крылья Советов810
11 Оренбург88
12 Ростов88
13
Стыковая зона
Локомотив М86
14
Стыковая зона
Акрон85
15
Зона вылета
Родина84
16
Зона вылета
Факел83
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Родина
0%
Ничья
100%
Рубин
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close