Родина - Рубин 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Рубин, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Родина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|03.06.2023
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|34-й тур
|0 : 0
|17.07.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|8
|20
|2
|Спартак М
|8
|16
|3
|Динамо М
|8
|16
|4
|ЦСКА
|8
|16
|5
|Зенит
|8
|15
|6
|Динамо Мх
|8
|12
|7
|Балтика
|8
|11
|8
|Рубин
|8
|11
|9
|Ахмат
|8
|10
|10
|Крылья Советов
|8
|10
|11
|Оренбург
|8
|8
|12
|Ростов
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Родина
|8
|4
| 16
Зона вылета
|Факел
|8
|3