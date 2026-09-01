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Локомотив М - Крылья Советов 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
16 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур
Локомотив М
Крылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Крылья Советов, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияСергей Александрович Булатов
История личных встреч
25.04.2026Мир Российская Премьер-лига27-й турКрылья Советов2 : 0Локомотив М
19.03.2026Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)Крылья Советов2 : 2 5 : 4Локомотив М
31.08.2025Мир Российская Премьер-лига7-й турЛокомотив М2 : 2Крылья Советов
28.03.2025Мир Российская Премьер-лига22-й турКрылья Советов5 : 1Локомотив М
06.10.2024Мир Российская Премьер-лига11-й турЛокомотив М1 : 0Крылья Советов
25.11.2023Мир Российская Премьер-лига16-й турКрылья Советов3 : 3Локомотив М
12.08.2023Мир Российская Премьер-лига4-й турЛокомотив М1 : 1Крылья Советов
14.05.2023Мир Российская Премьер-лига27-й турКрылья Советов1 : 1Локомотив М
13.08.2022Мир Российская Премьер-лига5-й турЛокомотив М1 : 1Крылья Советов
21.05.2022Россия — Премьер-Лига30-й турКрылья Советов0 : 1Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар820
2 Спартак М816
3 Динамо М816
4 ЦСКА816
5 Зенит815
6 Динамо Мх812
7 Балтика811
8 Рубин811
9 Ахмат810
10 Крылья Советов810
11 Оренбург88
12 Ростов88
13
Стыковая зона
Локомотив М86
14
Стыковая зона
Акрон85
15
Зона вылета
Родина84
16
Зона вылета
Факел83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Локомотив М
0%
Ничья
0%
Крылья Советов
0%

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