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Балтика - Зенит 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
16 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур
Балтика
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
05.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 1-й турЗенит1 : 0Балтика
03.03.2026Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Балтика0 : 1Зенит
27.02.2026Мир Российская Премьер-лига19-й турЗенит1 : 0Балтика
14.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турБалтика0 : 0Зенит
06.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит1 : 2Балтика
02.06.2024Fonbet Кубок РоссииСуперфиналБалтика1 : 2Зенит
07.04.2024Мир Российская Премьер-лига23-й турЗенит1 : 0Балтика
04.11.2023Мир Российская Премьер-лига14-й турБалтика0 : 2Зенит
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит2 : 1Балтика
30.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Балтика» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар820
2 Спартак М816
3 Динамо М816
4 ЦСКА816
5 Зенит815
6 Динамо Мх812
7 Балтика811
8 Рубин811
9 Ахмат810
10 Крылья Советов810
11 Оренбург88
12 Ростов88
13
Стыковая зона
Локомотив М86
14
Стыковая зона
Акрон85
15
Зона вылета
Родина84
16
Зона вылета
Факел83
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
0%
Зенит
100%

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