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Депортиво - Севилья 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
16 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Депортиво
Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Севилья, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Севилья
Севилья
13ИспанияврЛео Роман
23Испаниязщ Химо
4БельгиязщЛукас Нуби
20УругвайзщХосе Хименес
12ИталияпзДжакомо Квальята
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
19ИспанияпзЛуисми Крус
21ИспанияпзМарио Сориано
6ИспанияпзМарк Касадо
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
32КамеруннпБил Нсонго
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
5ИспаниязщАндрес Кастрин
4ИспаниязщКике Салас
17ЧилизщГабриэль Суасо
30ИспанияпзМигель Сьерра
24ФранцияпзЮссуф Фофана
20ПортугалияпзФелиш Коррея
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
18ИспанияпзХон Гуриди
9ШотландиянпРобби Юр
Главные тренеры
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
17.04.2018Испания - Примера33-й турДепортиво0 : 0Севилья
02.12.2017Испания - Примера14-й турСевилья2 : 0Депортиво
08.04.2017Испания - Примера31-й турСевилья4 : 2Депортиво
19.11.2016Испания - Примера12-й турДепортиво2 : 3Севилья
17.04.2016Испания - Примера33-й турСевилья1 : 1Депортиво
06.12.2015Испания - Примера14-й турДепортиво1 : 1Севилья
07.03.2015Испания - Примера26-й турДепортиво3 : 4Севилья
05.10.2014Испания - Примера7-й турСевилья4 : 1Депортиво
16.02.2013Испания - Примера24-й турСевилья3 : 1Депортиво
24.09.2012Испания - Примера5-й турДепортиво0 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Бетис512
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид512
4
Лига чемпионов
Атлетико М510
5
Лига Европы
Алавес510
6
Лига конференций
Севилья510
7 Депортиво59
8 Эспаньол57
9 Реал Сосьедад67
10 Атлетик Б57
11 Расинг57
12 Осасуна57
13 Леванте55
14 Хетафе55
15 Сельта64
16 Райо Вальекано54
17 Малага53
18
Зона вылета
Вильярреал52
19
Зона вылета
Эльче52
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Депортиво
50%
Ничья
0%
Севилья
50%

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