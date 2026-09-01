Депортиво - Севилья 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Севилья, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|19
|пз
|Луисми Крус
|21
|пз
|Марио Сориано
|6
|пз
|Марк Касадо
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|32
|нп
|Бил Нсонго
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|30
|пз
|Мигель Сьерра
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|18
|пз
|Хон Гуриди
|9
|нп
|Робби Юр
|Антонио Идальго Морилья
|Луис Гарсия Пласа
|17.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 0
|02.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 0
|08.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|19.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|17.04.2016
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|06.12.2015
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|07.03.2015
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 4
|05.10.2014
|Испания - Примера
|7-й тур
|4 : 1
|16.02.2013
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 1
|24.09.2012
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Алавес
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Севилья
|5
|10
|7
|Депортиво
|5
|9
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Атлетик Б
|5
|7
|11
|Расинг
|5
|7
|12
|Осасуна
|5
|7
|13
|Леванте
|5
|5
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|4
|16
|Райо Вальекано
|5
|4
|17
|Малага
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1