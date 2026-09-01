Атлетико М - Осасуна 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|6
|пз
|Коке
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Серхио Эррера
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|48
|зщ
|Rockson Yeboah
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|15
|зщ
|Диего Рико
|7
|пз
|Хон Монкайола
|8
|пз
|Икер Муньос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
|20
|нп
|Ромен дель Кастильо
|Диего Симеоне
|12.05.2026
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 0
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Алавес
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Севилья
|5
|10
|7
|Депортиво
|5
|9
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Атлетик Б
|5
|7
|11
|Расинг
|5
|7
|12
|Осасуна
|5
|7
|13
|Леванте
|5
|5
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|4
|16
|Райо Вальекано
|5
|4
|17
|Малага
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1