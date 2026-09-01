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Атлетико М - Осасуна 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
16 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Атлетико М
Осасуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
18ИспаниязщМарк Пубиль
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
23ДанияпзМортен Юльманн
6Испанияпз Коке
20АргентинанпДжулиано Симеоне
10ИспаниянпАлекс Баэна
7Южная КореянпЛи Кан Ин
15КанаданпДжонатан Дэвид
1ИспанияврСерхио Эррера
27ИспаниязщИньиго Аргибиде
48ГаназщRockson Yeboah
24ИспаниязщАлехандро Катена
15ИспаниязщДиего Рико
7ИспанияпзХон Монкайола
8ИспанияпзИкер Муньос
14ИспанияпзРубен Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
21ИспаниянпХонатан Дубасин
20ФранциянпРомен дель Кастильо
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
12.05.2026Испания — Примера36-й турОсасуна1 : 2Атлетико М
18.10.2025Испания — Примера9-й турАтлетико М1 : 0Осасуна
15.05.2025Испания — Примера36-й турОсасуна2 : 0Атлетико М
12.01.2025Испания — Примера19-й турАтлетико М1 : 0Осасуна
19.05.2024Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 4Осасуна
28.09.2023Испания - Примера7-й турОсасуна0 : 2Атлетико М
21.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетико М3 : 0Осасуна
29.01.2023Испания - Примера19-й турОсасуна0 : 1Атлетико М
19.02.2022Испания - Примера25-й турОсасуна0 : 3Атлетико М
20.11.2021Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Бетис512
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид512
4
Лига чемпионов
Атлетико М510
5
Лига Европы
Алавес510
6
Лига конференций
Севилья510
7 Депортиво59
8 Эспаньол57
9 Реал Сосьедад67
10 Атлетик Б57
11 Расинг57
12 Осасуна57
13 Леванте55
14 Хетафе55
15 Сельта64
16 Райо Вальекано54
17 Малага53
18
Зона вылета
Вильярреал52
19
Зона вылета
Эльче52
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Атлетико М
0%
Ничья
0%
Осасуна
100%

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