Барселона - Расинг 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Расинг, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|17
|пз
|Энтони Гордон
|20
|пз
|Дани Ольмо
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|20
|пз
|Серхио Каналес
|18
|пз
|Маттео Прати
|15
|пз
|Пабло Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|21
|нп
|Яссир Забири
|Ханс-Дитер Флик
|15.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|11.03.2012
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|15.10.2011
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|22.01.2011
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|29.08.2010
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|20.02.2010
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 0
|22.09.2009
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 4
|01.02.2009
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|13.09.2008
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|20.01.2008
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Алавес
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Севилья
|5
|10
|7
|Депортиво
|5
|9
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Атлетик Б
|5
|7
|11
|Расинг
|5
|7
|12
|Осасуна
|5
|7
|13
|Леванте
|5
|5
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|4
|16
|Райо Вальекано
|5
|4
|17
|Малага
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1