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Барселона - Расинг 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
16 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Барселона
Расинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Расинг, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Расинг
Сантандер
1ИспанияврЖоан Гарсия
24ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
2ПортугалиязщЖоау Канселу
16Испанияпз Родри
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
17АнглияпзЭнтони Гордон
20ИспанияпзДани Ольмо
13ИспанияврХулен Ахирресабала
2ИспаниязщАльваро Мантилья
5ИспаниязщПабло Рамон
24ФранциязщЖануэль Белосьян
17ИспаниязщХорхе Салинас
20ИспанияпзСерхио Каналес
18ИталияпзМаттео Прати
15ИспанияпзПабло Гарсия
23ИспанияпзИван Мартин
10ИспанияпзИньиго Висенте
21МарокконпЯссир Забири
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
15.01.2026Кубок Испании1/8 финалаРасинг0 : 2Барселона
11.03.2012Испания - Примера27-й турРасинг0 : 2Барселона
15.10.2011Испания - Примера8-й турБарселона3 : 0Расинг
22.01.2011Испания - Примера20-й турБарселона3 : 0Расинг
29.08.2010Испания - Примера1-й турРасинг0 : 3Барселона
20.02.2010Испания - Примера23-й турБарселона4 : 0Расинг
22.09.2009Испания - Примера4-й турРасинг1 : 4Барселона
01.02.2009Испания - Примера21-й турРасинг1 : 2Барселона
13.09.2008Испания - Примера2-й турБарселона1 : 1Расинг
20.01.2008Испания - Примера20-й турБарселона1 : 0Расинг
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Барселона» — «Расинг». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Бетис512
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид512
4
Лига чемпионов
Атлетико М510
5
Лига Европы
Алавес510
6
Лига конференций
Севилья510
7 Депортиво59
8 Эспаньол57
9 Реал Сосьедад67
10 Атлетик Б57
11 Расинг57
12 Осасуна57
13 Леванте55
14 Хетафе55
15 Сельта64
16 Райо Вальекано54
17 Малага53
18
Зона вылета
Вильярреал52
19
Зона вылета
Эльче52
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Барселона
50%
Ничья
13%
Расинг
38%

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