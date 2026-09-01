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Леванте - Атлетик Б 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
16 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Леванте
Атлетик Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Атлетик Б, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
13АвстралияврМэтью Райан
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
2АлжирзщАйсса Манди
23ИспаниязщМануэль Санчес
29ИспаниязщНачо Перес
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
7ИспанияпзРохер Бруге
18ФранцияпзЭнзо Бардели
20ИспанияпзОриоль Эренас
9ИспаниянпИван Ромеро
24АргентинанпТьяго Фернандес
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
5ИспаниязщЕрай Альварес
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис де Галарета
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
23ИспанияпзРоберт Наварро
8ИспанияпзОйан Сансет
10ИспанияпзНико Уильямс
7ИспанияпзАлекс Беренгер
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
08.02.2026Испания — Примера23-й турАтлетик Б4 : 2Леванте
29.11.2025Испания — Примера14-й турЛеванте0 : 2Атлетик Б
07.03.2022Испания - Примера27-й турАтлетик Б3 : 1Леванте
19.11.2021Испания - Примера14-й турЛеванте0 : 0Атлетик Б
04.03.2021Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчЛеванте1 : 2 ДВАтлетик Б
26.02.2021Испания - Примера25-й турЛеванте1 : 1Атлетик Б
11.02.2021Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчАтлетик Б1 : 1Леванте
18.10.2020Испания - Примера6-й турАтлетик Б2 : 0Леванте
12.07.2020Испания - Примера36-й турЛеванте1 : 2Атлетик Б
10.11.2019Испания - Примера13-й турАтлетик Б2 : 1Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Бетис512
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид512
4
Лига чемпионов
Атлетико М510
5
Лига Европы
Алавес510
6
Лига конференций
Севилья510
7 Депортиво59
8 Эспаньол57
9 Реал Сосьедад67
10 Атлетик Б57
11 Расинг57
12 Осасуна57
13 Леванте55
14 Хетафе55
15 Сельта64
16 Райо Вальекано54
17 Малага53
18
Зона вылета
Вильярреал52
19
Зона вылета
Эльче52
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Леванте
0%
Ничья
0%
Атлетик Б
100%

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