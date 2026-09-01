Леванте - Атлетик Б 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Атлетик Б, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Айсса Манди
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|29
|зщ
|Начо Перес
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|7
|пз
|Рохер Бруге
|18
|пз
|Энзо Бардели
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|9
|нп
|Иван Ромеро
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|23
|пз
|Роберт Наварро
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|пз
|Нико Уильямс
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Эдин Терзич
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|07.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|19.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|04.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|26.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 0
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Алавес
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Севилья
|5
|10
|7
|Депортиво
|5
|9
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Атлетик Б
|5
|7
|11
|Расинг
|5
|7
|12
|Осасуна
|5
|7
|13
|Леванте
|5
|5
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|4
|16
|Райо Вальекано
|5
|4
|17
|Малага
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1