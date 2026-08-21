Ковентри Сити - Астон Вилла 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Астон Вилла, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Фрэнк Лэмпард
|Унаи Эмери
|13.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 5
|05.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|29.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|25.08.2026
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|21.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
| Бристоль Сити
Уолсолл
|0 : 1
| Вулверхэмптон
Порт Вейл
|3 : 0
| Уиком Уондерерс
Стивенидж
|1 : 2
| Мидлсбро
Рексем
|1 : 0
| Кембридж Юнайтед
Барнет
|2 : 1
| Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
|1 : 1 0 : 2
| Сток Сити
Олдхэм Атлетик
|2 : 0
| Кру Александра
Аккрингтон Стэнли
|2 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Болтон Уондерерс
|1 : 0
| Дерби Каунти
Линкольн Сити
|1 : 2
| Лестер Сити
Нортгемптон Таун
|1 : 0
| Гримсби Таун
Блэкпул
|1 : 3
| Бёртон Альбион
Блэкберн Роверс
|1 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Портсмут
|3 : 1
| Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
|1 : 1 4 : 3
| Барнсли
Уиган Атлетик
|1 : 1 6 : 5
| Брэдфорд Сити
Рочдейл
|2 : 0
| Солфорд Сити
Шрусбери Таун
|1 : 1 3 : 4
| Норвич Сити
Милтон-Кинс Донс
|4 : 1
| Флитвуд Таун
Честерфилд
|1 : 0
| Гиллингем
Лутон Таун
|0 : 3
| Бёрнли
Ноттс Каунти
|1 : 1 4 : 3
| Лейтон Ориент
Оксфорд Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Уимблдон
Ньюпорт Каунти
|1 : 1 5 : 4
| Бромли
Рединг
|1 : 1 4 : 5
| Уотфорд
Кроули Таун
|1 : 0
| Стокпорт Каунти
Донкастер Роверс
|1 : 1 4 : 5
| Бристоль Роверс
Питерборо Юнайтед
|0 : 1
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|3 : 2
| Ротерхэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
|1 : 4
| Челтнем Таун
Чарльтон Атлетик
|1 : 3
| Колчестер Юнайтед
Саутгемптон
|0 : 2
| Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
|0 : 3
| Плимут Аргайл
Эксетер Сити
|2 : 0
| Кардифф Сити
Норвич Сити
|1 : 2
| Донкастер Роверс
Мидлсбро
|1 : 3
| Ипсвич Таун
Лестер Сити
|3 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон
|0 : 2
| Блэкпул
Линкольн Сити
|1 : 4
| Блэкберн Роверс
Шеффилд Юнайтед
|1 : 2
| Флитвуд Таун
Шрусбери Таун
|4 : 0
| Барнсли
Кру Александра
|3 : 2
| Уолсолл
Лейтон Ориент
|0 : 0 5 : 6
| Стивенидж
Рединг
|0 : 3
| Кембридж Юнайтед
Миллуолл
|0 : 1
| Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 4
| Уотфорд
Питерборо Юнайтед
|1 : 5
| Плимут Аргайл
Ковентри Сити
|2 : 4
| Сток Сити
Халл Сити
|1 : 1 4 : 5
| Бирмингем Сити
Брентфорд
|1 : 6
| Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
|0 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
|3 : 2
| Брэдфорд Сити
Бёрнли
|0 : 0 4 : 2
| Тоттенхэм Хотспур
Чарльтон Атлетик
|5 : 1
| Престон Норт Энд
Эвертон
|0 : 4
| Челси
Лутон Таун
|2 : 0
| Фулхэм
Уимблдон
|3 : 0
| Лейтон Ориент
Брэдфорд Сити
|1 : 3
| Борнмут
Линкольн Сити
|4 : 0
| Сандерленд
Халл Сити
|1 : 0
| Кристал Пэлас
Мидлсбро
|3 : 0
| Миллуолл
Ньюкасл Юнайтед
|0 : 1
| Челси
Лидс Юнайтед
|6 : 3
| Питерборо Юнайтед
Барнсли
|15.09
| Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
|15.09
| Рединг
Брентфорд
|15.09
| Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
|15.09
| Ипсвич Таун
Арсенал
|15.09
| Флитвуд Таун
Шеффилд Юнайтед
|16.09
| Эвертон
Вулверхэмптон
|16.09
| Ковентри Сити
Астон Вилла
|16.09
| Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|16.09
| Манчестер Сити
Норвич Сити
|17.09