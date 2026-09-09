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Платенсе - Флуминенсе 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2026 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 2-й матч
Платенсе
Флуминенсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Платенсе - Флуминенсе, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Платенсе
Флорида, Буэнос-Айрес, Аргентина
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
История личных встреч
09.09.2026 Кубок Либертадорес — 2026 1/4 финала. 1-й матч Флуминенсе2 : 0Платенсе
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Флуминенсе
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0 1 : 1 4 : 5
Эстудиантес ЛП
Универсидад Католика
1 : 1 0 : 3
Палмейрас
Серро Портеньо
1 : 1 0 : 1
Платенсе
Кокимбо Унидо
1 : 1 0 : 0 6 : 7
Команда12
Крузейро
Фламенго
1 : 1 2 : 1
Мирасол
ЛДУ Кито
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Росарио Сентраль
Коринтианс
0 : 0 1 : 0
Депортес Толима
Индепендьенте дель Валье
0 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Флуминенсе
Платенсе
2 : 0 16.09
Палмейрас
ЛДУ Кито
1 : 0 17.09
Команда12
Эстудиантес ЛП
Коринтианс
1 : 1 17.09
Индепендьенте дель Валье
Фламенго
0 : 2 18.09
1/2 финала
Команда12
Winner QF 2
Winner QF 3
13.1013.10
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 4
13.1013.10
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
29.10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Платенсе
0%
Ничья
0%
Флуминенсе
0%

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