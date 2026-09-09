Платенсе - Флуминенсе 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Платенсе - Флуминенсе, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.09.2026
|Кубок Либертадорес — 2026
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Флуминенсе
Индепендьенте Ривадавия
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
| Эстудиантес ЛП
Универсидад Католика
|1 : 1
|0 : 3
| Палмейрас
Серро Портеньо
|1 : 1
|0 : 1
| Платенсе
Кокимбо Унидо
|1 : 1
|0 : 0 6 : 7
|Команда
|1
|2
| Крузейро
Фламенго
|1 : 1
|2 : 1
| Мирасол
ЛДУ Кито
|1 : 1
|0 : 0 5 : 4
| Росарио Сентраль
Коринтианс
|0 : 0
|1 : 0
| Депортес Толима
Индепендьенте дель Валье
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Флуминенсе
Платенсе
|2 : 0
|16.09
| Палмейрас
ЛДУ Кито
|1 : 0
|17.09
|Команда
|1
|2
| Эстудиантес ЛП
Коринтианс
|1 : 1
|17.09
| Индепендьенте дель Валье
Фламенго
|0 : 2
|18.09
|Команда
|1
|2
| Winner QF 2
Winner QF 3
|13.10
|13.10
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 4
|13.10
|13.10
| Winner SF 1
Winner SF 2
|29.10