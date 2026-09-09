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Сан-Паулу - Бока Хуниорс 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2026 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 2-й матч
Сан-Паулу
Бока Хуниорс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Бока Хуниорс, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Аргентина Клаудио Фернандо Убеда
История личных встреч
09.09.2026 Южноамериканский кубок — 2026 1/4 финала. 1-й матч Бока Хуниорс1 : 0Сан-Паулу
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Насьональ М
Тигре
0 : 3 1 : 2
Универсидад Сентраль
Сантос
1 : 4 4 : 2
Индепендьенте Медельин
Васко да Гама
2 : 2 1 : 0
Ланус
Сьенсиано
2 : 0 4 : 0
Команда12
Спортинг Кристал
Ред Булл Брагантино
0 : 0 1 : 0
Боливар
Гремио
3 : 2 0 : 1
Санта-Фе
Каракас
2 : 0 0 : 3
Бока Хуниорс
О'Хиггинс
1 : 0 1 : 0 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Бока Хуниорс
Реколета
3 : 1 0 : 4
Боливар
Сан-Паулу
1 : 1 3 : 1
Ред Булл Брагантино
Атлетико Минейро
0 : 1 2 : 2
Тигре
Монтевидео Сити Торке
0 : 1 2 : 1
Команда12
Сантос
Макара
2 : 1 0 : 0
Васко да Гама
Олимпия
0 : 0 1 : 4
Сьенсиано
Ботафого
6 : 1 1 : 0
Санта-Фе
Ривер Плейт
0 : 0 1 : 1 7 : 8
1/4 финала
Команда12
Санта-Фе
Васко да Гама
0 : 0 16.09
Бока Хуниорс
Сан-Паулу
1 : 0 16.09
Команда12
Сантос
Атлетико Минейро
2 : 0 17.09
Сьенсиано
Монтевидео Сити Торке
2 : 0 18.09
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Сан-Паулу
0%
Ничья
50%
Бока Хуниорс
50%

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