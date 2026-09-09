Сан-Паулу - Бока Хуниорс 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Бока Хуниорс, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Доривал Жуниор
|Клаудио Фернандо Убеда
|09.09.2026
|Южноамериканский кубок — 2026
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Насьональ М
Тигре
|0 : 3
|1 : 2
| Универсидад Сентраль
Сантос
|1 : 4
|4 : 2
| Индепендьенте Медельин
Васко да Гама
|2 : 2
|1 : 0
| Ланус
Сьенсиано
|2 : 0
|4 : 0
|Команда
|1
|2
| Спортинг Кристал
Ред Булл Брагантино
|0 : 0
|1 : 0
| Боливар
Гремио
|3 : 2
|0 : 1
| Санта-Фе
Каракас
|2 : 0
|0 : 3
| Бока Хуниорс
О'Хиггинс
|1 : 0
|1 : 0 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Бока Хуниорс
Реколета
|3 : 1
|0 : 4
| Боливар
Сан-Паулу
|1 : 1
|3 : 1
| Ред Булл Брагантино
Атлетико Минейро
|0 : 1
|2 : 2
| Тигре
Монтевидео Сити Торке
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Сантос
Макара
|2 : 1
|0 : 0
| Васко да Гама
Олимпия
|0 : 0
|1 : 4
| Сьенсиано
Ботафого
|6 : 1
|1 : 0
| Санта-Фе
Ривер Плейт
|0 : 0
|1 : 1 7 : 8
|Команда
|1
|2
| Санта-Фе
Васко да Гама
|0 : 0
|16.09
| Бока Хуниорс
Сан-Паулу
|1 : 0
|16.09
|Команда
|1
|2
| Сантос
Атлетико Минейро
|2 : 0
|17.09
| Сьенсиано
Монтевидео Сити Торке
|2 : 0
|18.09