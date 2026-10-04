Жирона - Мальорка 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
04 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Жирона
Жирона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
История личных встреч
|01.05.2026
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|05.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|5 : 3
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эйбар
|8
|21
| 2
Повышение
|Кастельон
|7
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|Альмерия
|8
|18
| 4
Плей-офф за повышение
|Бургос
|8
|14
| 5
Плей-офф за повышение
|Жирона
|7
|13
| 6
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|7
|13
|7
|Сабадель
|7
|12
|8
|Тенерифе
|7
|11
|9
|Леганес
|8
|11
|10
|Овьедо
|8
|11
|11
|Лас-Пальмас
|7
|10
|12
|Спортинг Хихон
|7
|10
|13
|Гранада
|7
|8
|14
|Реал Сосьедад-2
|7
|8
|15
|Эльденсе
|8
|8
|16
|Сельта Фортуна
|7
|8
|17
|Вальядолид
|7
|8
|18
|Кадис
|8
|7
| 19
Зона вылета
|ФК Андорра
|7
|6
| 20
Зона вылета
|Кордова
|7
|6
| 21
Зона вылета
|Сеута
|7
|4
| 22
Зона вылета
|Альбасете
|8
|1
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