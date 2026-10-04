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Жирона - Мальорка 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
04 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 8-й тур
Жирона
Мальорка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Жирона
Жирона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
История личных встреч
01.05.2026 Испания — Примера 34-й тур Жирона0 : 1Мальорка
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Мальорка1 : 2Жирона
05.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Жирона1 : 0Мальорка
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Мальорка2 : 1Жирона
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Мальорка1 : 0Жирона
24.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала Мальорка3 : 2Жирона
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Жирона5 : 3Мальорка
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Жирона2 : 1Мальорка
03.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Мальорка1 : 1Жирона
30.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Мальорка1 : 0Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эйбар821
2
Повышение
Кастельон719
3
Плей-офф за повышение
Альмерия818
4
Плей-офф за повышение
Бургос814
5
Плей-офф за повышение
Жирона713
6
Плей-офф за повышение
Мальорка713
7 Сабадель712
8 Тенерифе711
9 Леганес811
10 Овьедо811
11 Лас-Пальмас710
12 Спортинг Хихон710
13 Гранада78
14 Реал Сосьедад-278
15 Эльденсе88
16 Сельта Фортуна78
17 Вальядолид78
18 Кадис87
19
Зона вылета
ФК Андорра76
20
Зона вылета
Кордова76
21
Зона вылета
Сеута74
22
Зона вылета
Альбасете81
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Жирона
0%
Ничья
100%
Мальорка
0%

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