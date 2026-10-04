Жирона - Мальорка 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500 04 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Сегунда , 8-й тур

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Составы команд Жирона Жирона Мальорка Пальма-де-Мальорка История личных встреч 01.05.2026 Испания — Примера 34-й тур 0 : 1 04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 2 05.05.2025 Испания — Примера 34-й тур 1 : 0 14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 2 : 1 03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 0 24.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала 3 : 2 23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 5 : 3 04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1 03.09.2022 Испания - Примера 4-й тур 1 : 1 30.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Эйбар 8 21 2 Повышение Кастельон 7 19 3 Плей-офф за повышение Альмерия 8 18 4 Плей-офф за повышение Бургос 8 14 5 Плей-офф за повышение Жирона 7 13 6 Плей-офф за повышение Мальорка 7 13 7 Сабадель 7 12 8 Тенерифе 7 11 9 Леганес 8 11 10 Овьедо 8 11 11 Лас-Пальмас 7 10 12 Спортинг Хихон 7 10 13 Гранада 7 8 14 Реал Сосьедад-2 7 8 15 Эльденсе 8 8 16 Сельта Фортуна 7 8 17 Вальядолид 7 8 18 Кадис 8 7 19 Зона вылета ФК Андорра 7 6 20 Зона вылета Кордова 7 6 21 Зона вылета Сеута 7 4 22 Зона вылета Альбасете 8 1