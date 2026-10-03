Индия - Бразилия 3 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
События матча Индия - Бразилия
28'
⚽
Эстевао (0 - 1)
42'
⚽
Педро Гильерме (0 - 2)
46'
⇄
Джей Гупта / Акаш Мишра
46'
⇄
Мохаммед Санан К. / Ашик Куруниян
46'
⇄
Прабсукхан Гилл / Гурприт Сингх Сандху
46'
⇄
Габриэль Магальяйнс / Дуглас Сантос
46'
⇄
Самуэл Лино / Винисиус Жуниор
46'
⇄
Бруно Гимарайнс / Данило Сантос
46'
⇄
Вандерсон / Матеузиньо
46'
⇄
Дуглас Луис / Габриэль Бонтемпо
58'
⚽
Самуэл Лино (0 - 3)
59'
⇄
Эдмунд Лалриндика / Сахал Абдул Самад
59'
⇄
Валпуя / Текчам Абхишек Сингх
60'
⇄
Жаир / Маркиньос
61'
⇄
Мауро Жуниор / Артур Диас
61'
⇄
Эндрик / Педро Гильерме
61'
⇄
Матеус Мартинелли / Андрей Сантос
67'
⇄
Брено Бидон / Эстевао
69'
⇄
Прамвир / Биджой Варгезе
83'
⇄
Рахим Али / Лаленгмавиа Апуйя Ралте
83'
⇄
Макартон Луи Никсон / Анируд Тапа
83'
⇄
Мехтаб Сингх / Анвар Али
83'
⇄
Фарук Choudhary / Райан Уильямс
83'
⇄
Викрам Партап Сингх / Манвир Сингх
90'
⚽
Самуэл Лино (0 - 4)
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