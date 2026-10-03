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Индия - Бразилия 3 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026

Индия - Бразилия

События матча Индия - Бразилия
28'
Эстевао (0 - 1)
42'
Педро Гильерме (0 - 2)
46'
Джей Гупта / Акаш Мишра
46'
Мохаммед Санан К. / Ашик Куруниян
46'
Прабсукхан Гилл / Гурприт Сингх Сандху
46'
Габриэль Магальяйнс / Дуглас Сантос
46'
Самуэл Лино / Винисиус Жуниор
46'
Бруно Гимарайнс / Данило Сантос
46'
Вандерсон / Матеузиньо
46'
Дуглас Луис / Габриэль Бонтемпо
58'
Самуэл Лино (0 - 3)
59'
Эдмунд Лалриндика / Сахал Абдул Самад
59'
Валпуя / Текчам Абхишек Сингх
60'
Жаир / Маркиньос
61'
Мауро Жуниор / Артур Диас
61'
Эндрик / Педро Гильерме
61'
Матеус Мартинелли / Андрей Сантос
67'
Брено Бидон / Эстевао
69'
Прамвир / Биджой Варгезе
83'
Рахим Али / Лаленгмавиа Апуйя Ралте
83'
Макартон Луи Никсон / Анируд Тапа
83'
Мехтаб Сингх / Анвар Али
83'
Фарук Choudhary / Райан Уильямс
83'
Викрам Партап Сингх / Манвир Сингх
90'
Самуэл Лино (0 - 4)
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