Хорватия - Англия 3 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
События матча Хорватия - Англия
8'
⚽
Гарри Кейн (0 - 1)
21'
⚽
Джуд Беллингем (0 - 2)
39'
⚽
Энтони Гордон (0 - 3)
45'
⚽
Букайо Сака (0 - 4)
46'
⇄
Игор Матанович / Петар Муса
46'
⇄
Марио Пашалич / Петар Сучич
46'
⇄
Никола Влашич / Мартин Батурина
53'
⚽
Гарри Кейн (0 - 5)
57'
⇄
Кристиян Якич / Лука Модрич
68'
⚽
Букайо Сака (0 - 6)
68'
Матео Ковачич
70'
⇄
Эберечи Эзе / Энтони Гордон
70'
⇄
Джеймс Гарнер / Алекс Скотт
70'
⇄
Морган Роджерс / Гарри Кейн
76'
⇄
Йосип Шутало / Йосип Станишич
79'
⇄
Морган Гиббс-Уайт / Эллиот Андерсон
79'
⇄
Майлз Льюис-Скелли / Льюис Холл
87'
⚽
Морган Роджерс (0 - 7)
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