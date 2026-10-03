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Хорватия - Англия 3 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026

Хорватия - Англия

События матча Хорватия - Англия
8'
Гарри Кейн (0 - 1)
21'
Джуд Беллингем (0 - 2)
39'
Энтони Гордон (0 - 3)
45'
Букайо Сака (0 - 4)
46'
Игор Матанович / Петар Муса
46'
Марио Пашалич / Петар Сучич
46'
Никола Влашич / Мартин Батурина
53'
Гарри Кейн (0 - 5)
57'
Кристиян Якич / Лука Модрич
68'
Букайо Сака (0 - 6)
68'
Матео Ковачич
70'
Эберечи Эзе / Энтони Гордон
70'
Джеймс Гарнер / Алекс Скотт
70'
Морган Роджерс / Гарри Кейн
76'
Йосип Шутало / Йосип Станишич
79'
Морган Гиббс-Уайт / Эллиот Андерсон
79'
Майлз Льюис-Скелли / Льюис Холл
87'
Морган Роджерс (0 - 7)
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