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Англия уничтожила Хорватию в Риеке, Роджерс установил итоговый счёт

Дата публикации: 03-10-2026 23:00

Англия уничтожила Хорватию в Риеке 

Сборная Англии одержала разгромную победу над Хорватией в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась в Риеке на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей. Главным арбитром игры был Свен Яблонски из Бремена (Германия).

Англичане открыли счёт уже на 8-й минуте. Нападающий Гарри Кейн поразил ворота хорватской команды и вывел гостей вперёд. На 21-й минуте преимущество сборной Англии увеличил Джуд Беллингем, забив второй мяч.

До перерыва команда гостей продолжила наращивать отрыв. На 39-й минуте Энтони Гордон довёл счёт до 3:0, а ещё до окончания первого тайма Букайо Сака забил четвёртый гол англичан — 4:0.

После перерыва Кейн вновь оказался в центре внимания. На 53-й минуте форвард оформил дубль, сделав счёт 5:0. Спустя 15 минут Сака также записал на свой счёт второй гол в матче — 6:0.

Последнее слово осталось за футболистом, вышедшим на замену. На 87-й минуте Морган Роджерс поразил ворота Хорватии и установил окончательный результат — 7:0.

После трёх туров Хорватия имеет три очка и занимает третье место в группе 3 Лиги A. Англия набрала шесть очков. Столько же очков перед своим матчем 3-го тура имеет Испания, которой предстоит встретиться с Чехией, пока не набравшей очков.

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