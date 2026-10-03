Россия - Намибия 3 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
События матча Россия - Намибия
34'
Нгеро Каанжука Катуа
37'
⚽
Лечи Садулаев (1 - 0)
46'
⇄
Константин Тюкавин / Александр Соболев
46'
⇄
Антон Митрюшкин / Станислав Агкацев
46'
⇄
Максим Глушенков / Алексей Миранчук
46'
⇄
Кирилл Глебов / Лечи Садулаев
46'
⇄
Данил Круговой / Арсен Адамов
54'
⚽
Данил Пруцев (2 - 0)
64'
⇄
Илья Вахания / Максим Осипенко
64'
⇄
Иван Обляков / Артём Карпукас
64'
⇄
Серхио Дамасеб / Мозес Шидоло
64'
⇄
Бетуэль Музеу / Бен Намиб
65'
⚽
Константин Тюкавин (3 - 0)
72'
⇄
Нестор Ийямбо / Уэнделл Рудат
77'
⇄
Алексей Батраков / Наиль Умяров
77'
⇄
Турпал-Али Ибишев / Виктор Мелёхин
77'
⇄
Максим Петров / Данил Пруцев
84'
⚽
Максим Глушенков (4 - 0)
87'
⚽
Максим Петров (5 - 0)Пенальти
90'
⚽
Камаижанда Ндисиро (6 - 0)Автогол
90'
⇄
Тайриз Хикупембе / Питер Шалулиле
90'
⇄
Паулюс Илени Амутеня / Иван Камберипа
90'
⇄
Тджипе Каруомбе / Апросиус Петрус
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