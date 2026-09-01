Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
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Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Ред Булл Брагантино
Браганса
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Вагнер Мансини
История личных встреч
|20.08.2026
|Южноамериканский кубок — 2026
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|13.08.2026
|Южноамериканский кубок — 2026
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|05.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|17.11.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|04.08.2025
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|12.06.2024
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 2
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|07.09.2022
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|28
|60
|2
|Палмейрас
|28
|57
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|49
|4
|Флуминенсе
|28
|48
|5
|Баия
|28
|46
|6
|Крузейро
|28
|45
|7
|Атлетико Минейро
|27
|40
|8
|Сантос
|27
|38
|9
|Коритиба
|28
|38
|10
|Ред Булл Брагантино
|27
|36
|11
|Сан-Паулу
|27
|36
|12
|Ботафого
|28
|35
|13
|Витория
|28
|33
|14
|Коринтианс
|28
|32
|15
|Мирасол
|28
|32
|16
|Васко да Гама
|27
|31
| 17
Зона вылета
|Гремио
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|28
|28
| 19
Зона вылета
|Ремо
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|27
|18
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