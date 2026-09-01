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Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Атлетико Минейро
Ред Булл Брагантино

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Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Ред Булл Брагантино
Браганса
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Бразилия Вагнер Мансини
История личных встреч
20.08.2026 Южноамериканский кубок — 2026 1/8 финала. 2-й матч Атлетико Минейро2 : 2Ред Булл Брагантино
13.08.2026 Южноамериканский кубок — 2026 1/8 финала. 1-й матч Ред Булл Брагантино0 : 1Атлетико Минейро
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0Атлетико Минейро
17.11.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Ред Булл Брагантино2 : 0Атлетико Минейро
04.08.2025 Бразилия — Серия А 18-й тур Атлетико Минейро2 : 1Ред Булл Брагантино
22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур Атлетико Минейро3 : 0Ред Булл Брагантино
12.06.2024 Бразилия - Серия А 8-й тур Ред Булл Брагантино1 : 2Атлетико Минейро
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Ред Булл Брагантино1 : 2Атлетико Минейро
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Атлетико Минейро1 : 1Ред Булл Брагантино
07.09.2022 Бразилия - Серия А 26-й тур Атлетико Минейро1 : 1Ред Булл Брагантино
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2860
2 Палмейрас2857
3 Атлетико Паранаэнсе2849
4 Флуминенсе2848
5 Баия2846
6 Крузейро2845
7 Атлетико Минейро2740
8 Сантос2738
9 Коритиба2838
10 Ред Булл Брагантино2736
11 Сан-Паулу2736
12 Ботафого2835
13 Витория2833
14 Коринтианс2832
15 Мирасол2832
16 Васко да Гама2731
17
Зона вылета
Гремио2829
18
Зона вылета
Интернасьонал2828
19
Зона вылета
Ремо2823
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2718
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атлетико Мин
0%
Ничья
0%
Брагантино
0%

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