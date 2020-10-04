Велес - Волга Ул 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 21-й тур
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Составы команд
Велес
Москва
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Михаил Владимирович Белов
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
|28.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
|1 : 2
|13.04.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|04.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|30.09.2020
|Кубок России
|Группа 1
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Урал
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
|5
|Велес
|12
|23
|6
|Торпедо М
|12
|21
|7
|Уфа
|12
|18
|8
|Ротор
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|16
|10
|Енисей
|12
|14
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Ленинградец
|12
|13
|13
|Нефтехимик
|12
|12
|14
|Челябинск
|12
|12
|15
|Волга Ул
|12
|11
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|12
|6
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