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Велес - Волга Ул 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 21-й тур
Велес
Волга Ул

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Составы команд
Велес
Москва
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
28.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур Велес1 : 2Волга Ул
13.04.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 7-й тур Волга Ул3 : 2Велес
12.11.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур Велес0 : 0Волга Ул
16.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур Волга Ул1 : 0Велес
26.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Велес0 : 0Волга Ул
04.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Волга Ул0 : 2Велес
30.09.2020 Кубок России Группа 1 Волга Ул2 : 4Велес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1223
6 Торпедо М1221
7 Уфа1218
8 Ротор1217
9 Шинник1216
10 Енисей1214
11 Арсенал Т1213
12 Ленинградец1213
13 Нефтехимик1212
14 Челябинск1212
15 Волга Ул1211
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Велес
0%
Ничья
0%
Волга Ул
0%

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