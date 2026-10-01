Зенит - БАТЭ 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Смена — поле №1 (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3000
04 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|01.02.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Февраль 2015
|1 : 3
|16.02.2014
|Товарищеские матчи (клубы) - 2014
|Февраль 2014
|0 : 0
|04.02.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2013
|0 : 1
|05.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|0 : 2
|21.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|1 : 1
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1 голосов болельщиков