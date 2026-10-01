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Зенит - БАТЭ 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Смена — поле №1 (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3000
04 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Зенит
БАТЭ

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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
22.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 0БАТЭ
01.02.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Февраль 2015 БАТЭ1 : 3Зенит
16.02.2014 Товарищеские матчи (клубы) - 2014 Февраль 2014 Зенит0 : 0БАТЭ
04.02.2013 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2013 Зенит0 : 1БАТЭ
05.11.2008 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур БАТЭ0 : 2Зенит
21.10.2008 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Зенит1 : 1БАТЭ
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Зенит
100%
Ничья
0%
БАТЭ
0%

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