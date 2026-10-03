«Бенфика» обеспокоена травмой Судакова в матче сборной Украины 

Дата публикации: 03-10-2026 23:03

В «Бенфике» обеспокоены состоянием полузащитника Георгия Судакова, который получил повреждение в матче сборной Украины против Северной Ирландии, сообщает Dominiodebola.

Судаков начал встречу в стартовом составе, однако провести на поле все 90 минут ему не удалось. Во втором тайме украинский футболист пострадал после жёсткого подката Броди Спенсера. После столкновения полузащитник оказался на газоне, а медицинской бригаде потребовалось продолжительное время, чтобы оказать ему помощь.

Судаков попробовал вернуться в игру и продолжить матч, но полностью восстановиться после эпизода не смог. На 68-й минуте тренерский штаб сборной Украины принял решение заменить хавбека.

Покидая поле, футболист заметно прихрамывал и был вынужден опираться на Николая Матвиенко. Характер повреждения пока официально не подтверждён, однако предварительно речь может идти о растяжении правого голеностопного сустава.

Теперь в «Бенфике» ждут результатов медицинского обследования, которые должны определить серьёзность травмы и сроки восстановления игрока. Португальский клуб заинтересован в том, чтобы как можно скорее получить полную информацию о состоянии одного из своих полузащитников.

Изначально Судаков должен был оставаться в расположении сборной Украины вплоть до матча с Венгрией, который запланирован на 5 октября. Однако полученное повреждение может изменить планы национальной команды. Если обследование подтвердит необходимость лечения или восстановления, хавбек может досрочно вернуться в расположение «Бенфики».

Источник: Dominiodebola