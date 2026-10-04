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Карпин рассказал, что помогло России разгромить Намибию

Дата публикации: 04-10-2026 00:28

Карпин рассказал, что помогло России разгромить Намибию 

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал крупную победу своей команды над Намибией в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 6:0 в пользу российской сборной.

По словам Карпина, ход игры заметно изменился после перерыва. В первом тайме российская команда действовала менее активно, тогда как Намибия смогла выдерживать высокий темп и достаточно организованно оборонялась.

«В первом тайме мы играли менее активно. Хочешь не хочешь, но уровень и состояние футболистов могут быть разными, как и состояние соперника. В первом тайме Намибия играла хорошо, а во втором, думаю, немного подустала.

Обороняться столько времени тяжело. У нас при этом вышли свежие футболисты. Всё вместе и сыграло свою роль», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Главный тренер сборной России отметил, что на состоянии команд сказалась разница в физической готовности футболистов. Намибия долго сохраняла плотность в обороне, однако после перерыва соперник начал терять силы.

В то же время российский тренерский штаб получил возможность освежить состав по ходу встречи. Вышедшие на замену футболисты добавили команде энергии и помогли увеличить преимущество.

В итоге после относительно равного первого тайма Россия полностью перехватила инициативу и довела матч до разгромного результата. Итоговый счёт 6:0 стал отражением заметного преимущества хозяев во второй половине встречи.

Источник: официальный сайт РФС

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