01:29 ()
Свернуть список

Исландия - Болгария 3 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026

Исландия - Болгария

События матча Исландия - Болгария
4'
Хердур Магнуссон
10'
Лукас Петков
27'
Димитар Велковски
32'
Микаэль Эллертссон
37'
Орри Оускарссон (1 - 0)
46'
Андри Гудьонсен / Арнор Сигурдссон
46'
Даниэль Гретарссон / Арон Гуннарссон
55'
Эмиль Ценов / Илия Груев
55'
Марин Петков / Лукас Петков
59'
Атанас Илиев
60'
Орри Оускарссон (2 - 0)
62'
Виктор Палссон / Андри Фаннар Бальдурссон
62'
Гильфи Сигурдссон / Йон Дагур Торстейнссон
67'
Петко Панайотов / Асен Чандаров
67'
Здравко Димитров / Георги Русев
80'
Марин Петков
82'
Логи Томассон / Хакон Арнар Харальдссон
83'
Владимир Николов / Атанас Илиев
84'
Орри ОускарссонПенальти не забит
90'
Микаэль Эллертссон (3 - 0)
Социальные комментарии Cackle
  • Эстония - Люксембург 3 октября обзор матча
    Эстония - Люксембург 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Индия - Бразилия 3 октября обзор матча
    Индия - Бразилия 3 октября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
  • Финляндия - Албания 3 октября обзор матча
    Финляндия - Албания 3 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Франция - Италия 2 октября обзор матча
    Франция - Италия 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Украина - Северная Ирландия 2 октября обзор матча
    Украина - Северная Ирландия 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close