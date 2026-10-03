Исландия - Болгария 3 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
События матча Исландия - Болгария
4'
Хердур Магнуссон
10'
Лукас Петков
27'
Димитар Велковски
32'
Микаэль Эллертссон
37'
⚽
Орри Оускарссон (1 - 0)
46'
⇄
Андри Гудьонсен / Арнор Сигурдссон
46'
⇄
Даниэль Гретарссон / Арон Гуннарссон
55'
⇄
Эмиль Ценов / Илия Груев
55'
⇄
Марин Петков / Лукас Петков
59'
Атанас Илиев
60'
⚽
Орри Оускарссон (2 - 0)
62'
⇄
Виктор Палссон / Андри Фаннар Бальдурссон
62'
⇄
Гильфи Сигурдссон / Йон Дагур Торстейнссон
67'
⇄
Петко Панайотов / Асен Чандаров
67'
⇄
Здравко Димитров / Георги Русев
80'
Марин Петков
82'
⇄
Логи Томассон / Хакон Арнар Харальдссон
83'
⇄
Владимир Николов / Атанас Илиев
84'
✕
Орри ОускарссонПенальти не забит
90'
⚽
Микаэль Эллертссон (3 - 0)
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