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Финляндия - Албания 3 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026

Финляндия - Албания

События матча Финляндия - Албания
-5'
Rolando Maran
4'
Рей Манай (0 - 1)
22'
Этрит БеришаПрямое удаление
25'
Ален Шерри / Арбер Ходжа
26'
Лео Валта (1 - 1)
26'
Ален Шерри
40'
Каан Кайринен
46'
Глен Камара / Каан Кайринен
46'
Мирлинд Даку / Рей Манай
62'
Ойва Юккола / Даниель Хоканс
62'
Лео Вяйсянен / Тони Миеттинен
65'
Мирто Узуни / Эрнест Мучи
71'
Лео Валта (2 - 1)
74'
Берат Джимсити
77'
Анис Мемети / Ставрос Пилиос
77'
Юльян Шеху / Кристьян Асллани
80'
Мирто Узуни
82'
Онни Валакари / Лео Валта
89'
Матти Пелтола / Адам Мархиев
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