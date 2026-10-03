Финляндия - Албания 3 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
События матча Финляндия - Албания
-5'
Rolando Maran
4'
⚽
Рей Манай (0 - 1)
22'
Этрит БеришаПрямое удаление
25'
⇄
Ален Шерри / Арбер Ходжа
26'
⚽
Лео Валта (1 - 1)
26'
Ален Шерри
40'
Каан Кайринен
46'
⇄
Глен Камара / Каан Кайринен
46'
⇄
Мирлинд Даку / Рей Манай
62'
⇄
Ойва Юккола / Даниель Хоканс
62'
⇄
Лео Вяйсянен / Тони Миеттинен
65'
⇄
Мирто Узуни / Эрнест Мучи
71'
⚽
Лео Валта (2 - 1)
74'
Берат Джимсити
77'
⇄
Анис Мемети / Ставрос Пилиос
77'
⇄
Юльян Шеху / Кристьян Асллани
80'
Мирто Узуни
82'
⇄
Онни Валакари / Лео Валта
89'
⇄
Матти Пелтола / Адам Мархиев
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