Эстония - Люксембург 3 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
События матча Эстония - Люксембург
-5'
Jurgen Henn
-5'
Леандру Баррейру
5'
⚽
Расмус Пеэтсон (1 - 0)
29'
Энес Махмутович
62'
⇄
Хамза Кадамани / Айман Дардари
62'
⇄
Себастьен Тилль / Энцо Дуарте
66'
⇄
Карел Мустмаа / Маттиас Мяннилаан
68'
Омар Натами
72'
⇄
Маркус Соометс / Кевор Палуметс
73'
⇄
Тимоте Рупил / Винсент Тилль
73'
Мяртен Кууск
78'
Вахид Селимович
80'
⇄
Михкель Айнсалу / Маттиас Кяйт
82'
Кароль Метс
83'
⇄
Матиас Олесен / Флориан Боне
83'
⇄
Элдин Джогович / Энес Махмутович
85'
Элдин Джогович
87'
Матиас Олесен
88'
Маркус Поом
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