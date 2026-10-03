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Эстония - Люксембург 3 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026

Эстония - Люксембург

События матча Эстония - Люксембург
-5'
Jurgen Henn
-5'
Леандру Баррейру
5'
Расмус Пеэтсон (1 - 0)
29'
Энес Махмутович
62'
Хамза Кадамани / Айман Дардари
62'
Себастьен Тилль / Энцо Дуарте
66'
Карел Мустмаа / Маттиас Мяннилаан
68'
Омар Натами
72'
Маркус Соометс / Кевор Палуметс
73'
Тимоте Рупил / Винсент Тилль
73'
Мяртен Кууск
78'
Вахид Селимович
80'
Михкель Айнсалу / Маттиас Кяйт
82'
Кароль Метс
83'
Матиас Олесен / Флориан Боне
83'
Элдин Джогович / Энес Махмутович
85'
Элдин Джогович
87'
Матиас Олесен
88'
Маркус Поом
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