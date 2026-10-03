Беларусь забила четыре гола Сан-Марино в матче Лиги наций 

Дата публикации: 03-10-2026 22:59

Сборная Беларуси одержала крупную победу над Сан-Марино в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 в дивизионе C. Встреча состоялась на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште и завершилась со счётом 4:0. Главным арбитром матча был Александрос Цакалидис из Греции.

После безголевого первого тайма белорусская команда быстро открыла счёт. Уже на 46-й минуте нападающий Артём Концевой поразил ворота Сан-Марино и вывел свою сборную вперёд.

На 65-й минуте преимущество Беларуси стало двукратным. Артём Шуманский отправил мяч в сетку и сделал счёт 2:0. Всего через три минуты белорусы забили ещё раз: на 68-й минуте полузащитник Макс Эбон увеличил отрыв своей команды до трёх мячей.

Окончательный результат был установлен в концовке встречи. На 88-й минуте Концевой вновь отличился и оформил дубль. В итоге Беларусь победила Сан-Марино со счётом 4:0.

Для белорусской сборной эта победа стала первой в текущем розыгрыше Лиги наций. В стартовом туре команда уступила Албании со счётом 0:2, а во второй встрече сыграла вничью с Финляндией — 0:0.

Сан-Марино после трёх туров пока не набрало очков. В первом матче команда проиграла Финляндии со счётом 0:7, а затем потерпела поражение от Албании — 0:3.