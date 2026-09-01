Гран-при Бахрейна 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 16
Арена: Международный автодром Сепанг (Куала-Лумпур, Малайзия)Этап 16, Бахрейн. Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 Октября 2026 года в 10:00 (+03:00)
Стартовый состав
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Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|3
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|6
|Оскар Пиастри
|McLaren
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|8
|Исак Хаджар
|Red Bull
|9
|Пьер Гасли
|Alpine
|10
|Габриэл Бортолето
|Audi
|11
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|12
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|13
|Карлос Сайнс-мл.
|Williams
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|15
|Нико Хюлькенберг
|Audi
|16
|Оливер Берман
|Haas
|17
|Эстебан Окон
|Haas
|18
|Алекс Албон
|Williams
|19
|Валттери Боттас
|Cadillac
|20
|Серхио Перес
|Cadillac
|21
|Франко Колапинто
|Alpine
|22
|Арвид Линдблад
|Racing Bulls