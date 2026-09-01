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Гран-при Бахрейна 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 16

Арена: Международный автодром Сепанг (Куала-Лумпур, Малайзия)
Этап 16, Бахрейн. Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 Октября 2026 года в 10:00 (+03:00)

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Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
3 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Великобритания Ландо Норрис McLaren
6 Австралия Оскар Пиастри McLaren
7 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
8 Франция Исак Хаджар Red Bull
9 Франция Пьер Гасли Alpine
10 Бразилия Габриэл Бортолето Audi
11 Новая Зеландия Лиам Лоусон Racing Bulls
12 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
13 Испания Карлос Сайнс-мл. Williams
14 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
15 Германия Нико Хюлькенберг Audi
16 Великобритания Оливер Берман Haas
17 Франция Эстебан Окон Haas
18 Таиланд Алекс Албон Williams
19 Финляндия Валттери Боттас Cadillac
20 Мексика Серхио Перес Cadillac
21 Аргентина Франко Колапинто Alpine
22 Великобритания Арвид Линдблад Racing Bulls

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