Клопп оценил шансы Германии на реванш в матче с Грецией 

Дата публикации: 04-10-2026 00:26

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Лиги наций УЕФА с Грецией. Команды вновь встретятся 4 октября, спустя неделю после первой очной игры в нынешнем розыгрыше турнира.

Предыдущая встреча состоялась 27 сентября в Германии и завершилась неожиданной для хозяев победой греческой команды со счётом 1:0. Клопп признал, что его подопечные не смогли найти способ взломать оборону соперника.

«В первом матче мы пробовали многое, кое-что получилось, но недостаточно, чтобы обыграть Грецию. Они действовали с высокой тактической дисциплиной, и их победа, должен сказать, была заслуженной.

В футболе никогда ничего не знаешь наверняка, но можешь строить ожидания и иметь сильное предчувствие. Матч Греции с Нидерландами — это подсказка к тому, как они могут действовать, но не более того. Ребята посмотрят видеоразбор игры Греции, который мы определили как важный, но пока мы тренировали только то, что хотим и должны делать сами», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Немецкий специалист отметил, что результат предыдущей встречи стал для команды важным уроком. При подготовке к новому матчу тренерский штаб изучает действия греков, однако основное внимание уделяет собственной игре.

Клопп не стал делать однозначных прогнозов относительно сценария предстоящего противостояния. По его словам, даже подробный анализ соперника не позволяет заранее определить, как именно сложится матч.

Германии предстоит сыграть с Грецией во второй раз за короткий промежуток времени. После поражения со счётом 0:1 хозяевам необходимо найти ответ на тактически организованную игру соперника и добиться другого результата в очередном туре Лиги наций.

Источник: официальный сайт УЕФА