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Аргентина - Буркина-Фасо 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2026 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Аргентина
Буркина-Фасо

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Составы команд
Аргентина
Буркина-Фасо
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Франция Амир Абду
История личных встреч
01.10.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Аргентина4 : 0
19.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Финал 1 : 0 ДВАргентина
15.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/2 финала 1 : 2Аргентина
12.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/4 финала Аргентина3 : 1 ДВ
07.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/8 финала Аргентина3 : 2
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Аргентина
100%
Ничья
0%
Буркина-Фасо
0%

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