Лас-Пальмас - Вальядолид 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
04 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 8-й тур
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Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
|Фран Эскриба
История личных встреч
|03.05.2026
|Испания — Сегунда
|38-й тур
|2 : 1
|14.11.2025
|Испания — Сегунда
|14-й тур
|0 : 1
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 1
|15.12.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 1
|15.08.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 1
|13.06.2015
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|10.06.2015
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|26.04.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эйбар
|8
|21
| 2
Повышение
|Кастельон
|7
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|Альмерия
|8
|18
| 4
Плей-офф за повышение
|Бургос
|8
|14
| 5
Плей-офф за повышение
|Жирона
|7
|13
| 6
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|7
|13
|7
|Сабадель
|7
|12
|8
|Тенерифе
|7
|11
|9
|Леганес
|7
|11
|10
|Овьедо
|8
|11
|11
|Лас-Пальмас
|7
|10
|12
|Спортинг Хихон
|7
|10
|13
|Гранада
|7
|8
|14
|Реал Сосьедад-2
|7
|8
|15
|Эльденсе
|8
|8
|16
|Сельта Фортуна
|7
|8
|17
|Вальядолид
|7
|8
|18
|ФК Андорра
|7
|6
| 19
Зона вылета
|Кордова
|7
|6
| 20
Зона вылета
|Кадис
|7
|4
| 21
Зона вылета
|Сеута
|7
|4
| 22
Зона вылета
|Альбасете
|8
|1
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