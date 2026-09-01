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Лас-Пальмас - Вальядолид 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
04 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 8-й тур
Лас-Пальмас
Вальядолид

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Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
03.05.2026 Испания — Сегунда 38-й тур Лас-Пальмас2 : 1Вальядолид
14.11.2025 Испания — Сегунда 14-й тур Вальядолид0 : 1Лас-Пальмас
28.02.2025 Испания — Примера 26-й тур Вальядолид1 : 1Лас-Пальмас
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Лас-Пальмас2 : 1Вальядолид
19.03.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Вальядолид0 : 1Лас-Пальмас
15.12.2021 Кубок Испании 2-й раунд Вальядолид3 : 1Лас-Пальмас
15.08.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 1-й тур Лас-Пальмас1 : 1Вальядолид
13.06.2015 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лас-Пальмас0 : 0Вальядолид
10.06.2015 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Вальядолид1 : 1Лас-Пальмас
26.04.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Лас-Пальмас1 : 1Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эйбар821
2
Повышение
Кастельон719
3
Плей-офф за повышение
Альмерия818
4
Плей-офф за повышение
Бургос814
5
Плей-офф за повышение
Жирона713
6
Плей-офф за повышение
Мальорка713
7 Сабадель712
8 Тенерифе711
9 Леганес711
10 Овьедо811
11 Лас-Пальмас710
12 Спортинг Хихон710
13 Гранада78
14 Реал Сосьедад-278
15 Эльденсе88
16 Сельта Фортуна78
17 Вальядолид78
18 ФК Андорра76
19
Зона вылета
Кордова76
20
Зона вылета
Кадис74
21
Зона вылета
Сеута74
22
Зона вылета
Альбасете81
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лас-Пальмас
0%
Ничья
0%
Вальядолид
0%

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