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Испания обыграла Чехию и возглавила группу Лиги наций

Дата публикации: 04-10-2026 00:30

Испания обыграла Чехию и возглавила группу Лиги наций   

Сборная Испании одержала победу над Чехией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 в дивизионе A. Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Главным арбитром матча был Василис Фотиас из Греции.

Испанцы начали встречу активно и открыли счёт уже на 6-й минуте. Вингер Ламин Ямаль отправил мяч в ворота чешской сборной, выведя хозяев вперёд.

До перерыва Испания продолжила контролировать игру и увеличила преимущество. На 35-й минуте полузащитник Родри забил второй гол своей команды — 2:0.

После перерыва Чехия смогла сократить отставание. На 69-й минуте защитник Иржи Слама поразил ворота Испании и вернул своей команде надежду на положительный результат.

Однако в концовке положение гостей вновь осложнилось. На 85-й минуте капитан Чехии Ладислав Крейчи получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Оставшись в меньшинстве, чешская команда не смогла удержать минимальное отставание.

На 89-й минуте полузащитник сборной Испании Микель Мерино забил третий мяч хозяев и установил окончательный результат — 3:1.

После трёх проведённых матчей Испания набрала девять очков и единолично возглавляет группу 3. Чехия пока не заработала ни одного очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы встретились с Испанией. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти Португалия победила — 5:3. Для португальской сборной этот трофей стал вторым в истории турнира.

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